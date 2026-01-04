Mamma qui comando io: trama, cast e streaming del film. Questa sera, domenica 4 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Mamma qui comando io, film del 2023 diretto da Federico Moccia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Due genitori sono sul punto di separarsi e aspettano la sentenza del giudice che dovrà affidare il loro figlio di 9 anni o a uno o all’altro ma con grande sorpresa saranno loro ad alternarsi nella casa di famiglia. A confondere ancora di più la situazione è l’equivoco del ragazzino che pensa di essere lui il capo di casa, arrivando a far intervenire la polizia a seguito del baccano causato da una festa di casa. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Mamma qui comando io: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi anche: Mamma ho perso l’aereo: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi anche: Quello che non so di te: tutto quello che c’è da sapere sul film

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Su Rai 2 in prima tv il film “Mamma, qui comando io”; Programmi TV 4 gennaio 2026: cosa vedere stasera; TG2 Tutto il bello che c'è su RaiDue; Stasera in tv, la programmazione di domenica 4 gennaio.

"Mamma qui comando io": ecco come finisce, trama e dov'è stato girato il film - Con protagonisti Simone Montedoro e Daniela Virgilio nei panni di Filippo e Michela, e Alessio Di Domenicantonio nel ruolo del furbetto Francesco, la pellicola ha conquistato il pubblico grazie al suo ... tag24.it