Mamma qui comando io | tutto quello che c’è da sapere sul film
Mamma qui comando io: trama, cast e streaming del film. Questa sera, domenica 4 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Mamma qui comando io, film del 2023 diretto da Federico Moccia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Due genitori sono sul punto di separarsi e aspettano la sentenza del giudice che dovrà affidare il loro figlio di 9 anni o a uno o all’altro ma con grande sorpresa saranno loro ad alternarsi nella casa di famiglia. A confondere ancora di più la situazione è l’equivoco del ragazzino che pensa di essere lui il capo di casa, arrivando a far intervenire la polizia a seguito del baccano causato da una festa di casa. 🔗 Leggi su Tpi.it
Leggi anche: Mamma ho perso l’aereo: tutto quello che c’è da sapere sul film
Leggi anche: Quello che non so di te: tutto quello che c’è da sapere sul film
Su Rai 2 in prima tv il film “Mamma, qui comando io”; Programmi TV 4 gennaio 2026: cosa vedere stasera; TG2 Tutto il bello che c'è su RaiDue; Stasera in tv, la programmazione di domenica 4 gennaio.
"Mamma qui comando io": ecco come finisce, trama e dov'è stato girato il film - Con protagonisti Simone Montedoro e Daniela Virgilio nei panni di Filippo e Michela, e Alessio Di Domenicantonio nel ruolo del furbetto Francesco, la pellicola ha conquistato il pubblico grazie al suo ... tag24.it
“Mamma, qui comando io”: cast, trama e trailer - Emma Stone interpreta la cattiva de "La carica dei 101" in questo film sulla sua storia Quarto anno a Hogwarts per il mago nato dalla penna di J. sorrisi.com
Mamma, qui comando io, film su Rai2: trama, attori e cast - Questa sera, domenica 4 gennaio 2026, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda in prima tv il film Mamma, qui comando io. msn.com
Kid il monello del west | Andrea Balestri | 4K | Western | Italiano
Quello che vedrete... vi piacerà sicuramente "Mamma, qui comando io" di Federico Moccia, domenica alle 21 su Rai 2. #mammaquicomandoio #federicomoccia #raI2 #RadiocorriereTv https://bit.ly/3It6vL9 - facebook.com facebook
1^Tv Rai - Alle 21.00 "Mamma, qui comando io" di Federico Moccia con A. Di Domenicantonio, S. Montedoro, D. Virgilio | Filippo e Michela sono ai ferri corti e lottano per l'affidamento del figlio. Il giudice, con una sentenza inedita, assegna la casa al bambino... x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.