Inter il sostituto di Frattesi arriva dal Liverpool | ci siamo

L’Inter sta cercando un sostituto per Frattesi e ha trovato un nome che fa già discutere: arriva dal Liverpool. La società nerazzurra ha deciso di puntare su un nuovo giocatore per rafforzare il centrocampo e intanto si lavora per definire i dettagli dell’operazione. La decisione si fa più concreta e l’allenatore Cristian Chivu aspetta con fiducia le prossime mosse.

Bomba in casa Inter: ecco chi potrebbe prendere il posto di Frattesi nella rosa a disposizione dell'allenatore Cristian Chivu. Ore a dir poco concitate in casa Inter, soprattutto per quel che riguarda il centrocampo. Con l'imminente cessione di Frattesi al Nottingham Forest, Marotta è al lavoro per regalare a Chivu subito un innesto di qualità in mezzo al campo e il prescelto della dirigenza nerazzurra gioca attualmente in Premier League. Curtis Jones (Ansa) – Calciomercato.it A rilanciare la clamorosa indiscrezione di mercato è proprio in questi minuti l'esperto di calciomercato, Fabrizio Romando, secondo cui l'Inter avrebbe avviato trattative dirette con il Liverpool per Curtis Jones in prestito con clausola di riscatto.

