Frattesi verso l’addio all’Inter | già trovato il sostituto gioca nel Liverpool

La trattativa tra Frattesi e l’Inter sembra ormai definita. Il centrocampista, infatti, sta per lasciare i nerazzurri e ha già un sostituto in vista: gioca nel Liverpool. I dettagli sulla cessione sono ancora da definire, ma le voci confermano l’intenzione di tutti di chiudere l’affare nel breve periodo.

. I nerazzurri pronti a rimpiazzare la mezzala che può andare al Nottingham Forest. Il mercato dell' Inter si accende improvvisamente sull'asse Milano-Liverpool. La dirigenza nerazzurra ha individuato in Curtis Jones il profilo ideale per rinforzare la mediana di Cristian Chivu, operazione che sbloccherebbe definitivamente la cessione di Davide Frattesi. Il centrocampista inglese, classe 2001, ha già espresso il suo totale gradimento al trasferimento in Italia, accettando anche i termini economici proposti dal club di Viale della Liberazione. L'Inter è su Curtis Jones del Liverpool: il giocatore ha già dato l'ok al trasferimento in prestito e sta attendendo il via libera anche del Liverpool. Si tratta di un'operazione che libererebbe Frattesi verso il Nottingham

