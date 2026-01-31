Ultimissime Inter LIVE | avanza la trattativa per Jones a centrocampo novità sul futuro di Frattesi e Dumfries

L’Inter lavora per rafforzare il centrocampo, con una trattativa avanzata per Jones. Nel frattempo, si fanno più chiare le decisioni sul futuro di Frattesi e Dumfries. La squadra si prepara a definire le mosse in queste ultime settimane di mercato.

L’Inter potrebbe fare un grande cambio a centrocampo nelle ultime ore di mercato.

L'Inter annuncia le date dei prossimi due incontri contro il Bodo Glimt, confermando le sfide ufficiali.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Il progetto NBA Europe cresce ed avanza, anche Milan e Inter direttamente coinvolte: ecco come e perché; Inter, le ultime verso la Cremonese: possibile chance per Frattesi. Zielinski dal 1'; La Juventus avanza per En-Nesyri: sorpasso su Mateta, i dettagli della possibile operazione col Fenerbahce; L'Inter avanza in semifinale di Coppa Italia, il gol di Darmian decide la partita.

Borussia Dortmund-Inter 0-2, risultato finale della partita di Champions League: gol di Dimarco e Diouf, gli highlightsLa diretta live di Borussia Dortmund-Inter di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Inter, il PSV non vuole cedere Perisic nonostante l'uscita dalla Champions e così si vira su Norton-Cuffy: trattativa avanzata col Genoa. I dettagliCALCIOMERCATO – All’indomani dell’eliminazione del PSV in Champions League, l’Inter ha sondato il terreno con il club olandese per Ivan Perisic trovando però il ... eurosport.it

Viviamo insieme i sorteggi dei playoff Champions League 25/26. Benfica o Bodo sulla strada dell'Inter di Chivu. Spazio anche alle ultimissime di calciomercato. - facebook.com facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #BorussiaDortmund- #Inter x.com