Clamoroso retroscena Sky | il Liverpool ha chiesto Dumfries Ecco perché l’Inter ha sondato Norton-Cuffy
L’Inghilterra si scontra con l’Italia sul mercato dei trasferimenti. Il Liverpool ha fatto un passo concreto e ha chiesto ufficialmente Dumfries all’Inter. La società inglese cerca rinforzi dopo l’infortunio di Frimpong, e per ora l’Inter sta valutando l’offerta. Nel frattempo, l’Inter ha sondato anche Norton-Cuffy, ma la priorità resta Dumfries. La trattativa è in fase iniziale, ma il club di Anfield sembra deciso a chiudere presto.
L’infortunio di Frimpong accende il mercato del Liverpool e i riflettori di Anfield si spostano su Milano. I Reds, alla ricerca di un sostituto all’altezza per la fascia destra, hanno messo nel mirino Denzel Dumfries. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, la dirigenza inglese ha avviato i contatti con l’Inter: l’obiettivo è sondare la disponibilità del club nerazzurro e capire i margini di una trattativa. Ecco perché l’Inter ha sondato Norton-Cuffy. La situazione resta comunque complessa: l’esterno olandese è fermo ai box da dicembre e i tempi di recupero saranno l’ago della bilancia per un eventuale affondo decisivo.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Approfondimenti su Liverpool Dumfries
Norton-Cuffy Inter, l’inglese è in pole come sostituto di Dumfries! Ecco perché, ma c’è un ostacolo
Norton-Cuffy, giovane talento inglese, si candida come possibile sostituto di Dumfries all’Inter.
Norton-Cuffy Inter, l’inglese scala le gerarchie: sarà lui il sostituto di Dumfries? Ecco perché il suo nome convince tutti in dirigenza!
Norton-Cuffy si sta facendo strada tra le fila dell'Inter, con la sua crescita impressionante e il potenziale di diventare un punto fermo della squadra.
Ultime notizie su Liverpool Dumfries
Argomenti discussi: Balotelli, firma con giallo: il clamoroso retroscena dal Brasile sul sì all’Al-Ittifaq. La sentenza dei tifosi; Noa Lang via da Napoli, il retroscena: La squadra ha provato a far cambiare idea a Conte; Clamoroso retroscena: Napoli-Lookman, offerta da 40 milioni senza il blocco del mercato!; Panatta svela il clamoroso retroscena in Australia tra Alcaraz e Sinner.
Lang via, retroscena Sky: La squadra ha provato a far cambiare idea a ConteQuello che ritengo un po’ sorprendente è l’addio di Noa Lang. Da quello che ho visto, lo spogliatoio era molto legato a Noa Lang: da McTominay a Di Lorenzo e Lukaku, ... tuttonapoli.net
Noa Lang via da Napoli, il retroscena: La squadra ha provato a far cambiare idea a ConteClamoroso retroscena sul futuro di Noa Lang. L'esterno olandese, che il Napoli sta cedendo al Galatasaray, è stato messo alla porta da Antonio Conte. Secondo quanto riporta Sky Sport l o spogliatoio a ... calciomercato.com
Sky - Novità Inter: un top club ha chiesto informazioni per Dumfries! E Norton-Cuffy… https://shorturl.at/NySRv - facebook.com facebook
#LazioGenoa, i convocati di #DeRossi: c’è #NortonCuffy x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.