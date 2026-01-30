Clamoroso retroscena Sky | il Liverpool ha chiesto Dumfries Ecco perché l’Inter ha sondato Norton-Cuffy

L’Inghilterra si scontra con l’Italia sul mercato dei trasferimenti. Il Liverpool ha fatto un passo concreto e ha chiesto ufficialmente Dumfries all’Inter. La società inglese cerca rinforzi dopo l’infortunio di Frimpong, e per ora l’Inter sta valutando l’offerta. Nel frattempo, l’Inter ha sondato anche Norton-Cuffy, ma la priorità resta Dumfries. La trattativa è in fase iniziale, ma il club di Anfield sembra deciso a chiudere presto.

L’infortunio di Frimpong accende il mercato del Liverpool e i riflettori di Anfield si spostano su Milano. I Reds, alla ricerca di un sostituto all’altezza per la fascia destra, hanno messo nel mirino Denzel Dumfries. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, la dirigenza inglese ha avviato i contatti con l’Inter: l’obiettivo è sondare la disponibilità del club nerazzurro e capire i margini di una trattativa. Ecco perché l’Inter ha sondato Norton-Cuffy. La situazione resta comunque complessa: l’esterno olandese è fermo ai box da dicembre e i tempi di recupero saranno l’ago della bilancia per un eventuale affondo decisivo.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Norton-Cuffy, giovane talento inglese, si candida come possibile sostituto di Dumfries all’Inter.

Norton-Cuffy si sta facendo strada tra le fila dell'Inter, con la sua crescita impressionante e il potenziale di diventare un punto fermo della squadra.

