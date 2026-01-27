Massolin il Modena scopre un gioiello | l’Inter prova il colpo

In Serie B, Massolin si sta distinguendo come un giovane talento che attira l’interesse di club di Serie A. La sua crescita e le sue prestazioni stanno catturando l’attenzione degli addetti ai lavori, posizionandolo come uno dei profili più promettenti del campionato. Un’analisi delle sue caratteristiche e del suo percorso può offrire uno sguardo interessante sul futuro del calcio italiano.

In Serie B sta emergendo un profilo che ha acceso l’attenzione di diversi osservatori di Serie A e non solo. Si tratta di Yanis Massolin, centrocampista classe 2002 del Modena, finito sul taccuino di più club italiani ed europei dopo una prima parte di stagione giudicata in netta crescita. Secondo quanto filtra dagli ambienti di mercato, sul giocatore in passato avevano già messo gli occhi Milan e Juventus. Oggi, però, la lista degli interessati si è allungata: Fiorentina e Bologna lo seguono con attenzione, mentre dall’estero sono arrivate richieste di informazioni da PSV Eindhoven e Villarreal. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

