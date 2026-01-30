Insigne l' agente | Sarebbe andato al Napoli anche al minimo di stipendio

Lorenzo Insigne avrebbe deciso di tornare al Napoli anche se gli avessero offerto il minimo salariale. A confermarlo è il suo agente, che spiega come la scelta sia stata dettata dal cuore e dalla passione per la squadra. La trattativa si è chiusa con un gesto di affetto e fedeltà, più che con motivazioni economiche.

Rush finale di mercato per il Napoli, sempre alla ricerca di un rinforzo in attacco dopo gli addii di Lang e Lucca e l'infortunio di David Neres. Si lavora anche ad alcune operazioni in uscita, oltre a vagliare anche occasioni dell'ultima ora in altri ruoli. “Lui al Napoli sarebbe tornato anche al minimo di stipendio, sarebbe stata una scelta proprio di cuore”. Così Andrea D'Amico, agente di Lorenzo Insigne, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del ritorno in azzurro sfumato per l'attaccante di Frattamaggiore. “Noi abbiamo detto chiaramente alla società che lui sarebbe andato al Napoli anche al minimo di stipendio, perché proprio era una chiusura identitaria”, ha ribadito il procuratore dell'ex capitano azzurro.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Insigne Napoli

L'agente di Lorenzo Insigne ha confermato l'apertura di un dialogo con il Napoli, segnando un possibile sviluppo nella trattativa.

Il Napoli lavora per blindare Scott McTominay con un nuovo contratto fino al 2031, includendo anche un aumento di stipendio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Insigne Napoli

Argomenti discussi: Insigne, l'agente lo propone al Napoli: Se loro vogliono, Lorenzo è pronto! Non occuperebbe posti in lista; Calciomercato Napoli, l'agente di Insigne: Se gli azzurri vogliono, Lorenzo è pronto; Insigne può tornare a Napoli? L'agente: Se De Laurentiis vuole, lui è pronto. E non servono cessioni; Insigne, l’agente: Il Napoli deve comprare. Lorenzo? Se loro vogliono, è pronto!.

Calciomercato Napoli, l'agente di Insigne: Se gli azzurri vogliono, Lorenzo è prontoAndrea D'Amico, procuratore dell'attaccante napoletano, su un possibile ritorno in azzurro: Potrebbe tesserarlo subito e avrebbe il doppio vantaggio che, essendo stato formato dalla squadra, non occu ... napolitoday.it

Calciomercato Lazio | Insigne, parla l'agente: È pronto a tornare al NapoliLorenzo Insigne è ancora senza squadra. Si era fatta avanti la Lazio, che l'avrebbe ingaggiato a parametro zero per accontentare Sarri. La firma sul contratto però non è ... lalaziosiamonoi.it

| Agente Insigne a Kiss Kiss: “Lorenzo al Napoli sarebbe tornato anche al minimo di stipendio, sarebbe stata una scelta proprio di cuore. Noi abbiamo detto chiaramente alla società che lui sarebbe andato al Napoli anche al minimo di stipendio, perché prop x.com

LANG VIA, L’AGENTE DI INSIGNE SOBBALZA SULLA SEDIA, ECCO COSA HA AMMESSO AI MICROFONI DELLE TV CAMPANE: https://shorturl.at/cDonQ facebook