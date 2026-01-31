L’ultima parola spetta ancora al giocatore, ma il Napoli non ha fatto passi avanti per il ritorno di Insigne. L’agente dell’attaccante di Frattamaggiore ha spiegato che hanno detto ai dirigenti azzurri che il suo cliente sarebbe disposto ad accettare anche uno stipendio minimo pur di tornare a vestire la maglia del Napoli. Tuttavia, fino a ora, niente di fatto e Insigne continua ad aspettare una chiamata che non è ancora arrivata.

Insigne non torna al Napoli, nonostante se ne sia parlato in questi giorni, perché l’attaccante di Frattamaggiore ha sperato e atteso una chiamata dagli azzurri. Lorenzo però ha fatto una scelta altrettanto romantica: ritorna al Pescara, ultimo in Serie B a 14 punti, dove tutto è iniziato. Storico il tridente composto da lui, Verratti e Immobile e allenato da Zeman. Quella squadra vinse la Serie B, conquistando una storica promozione in Serie A. Andrea D’Amico, agente dell’attaccante di Frattamaggiore, ne ha parlato ai microfoni Radio Kiss Kiss Napoli: “ Lui al Napoli sarebbe tornato anche al minimo di stipendio, sarebbe stata una scelta proprio di cuore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Insigne, l’agente: “Abbiamo detto al Napoli che avrebbe accettato anche col minimo dello stipendio”

Approfondimenti su Insigne Napoli

Lorenzo Insigne avrebbe deciso di tornare al Napoli anche se gli avessero offerto il minimo salariale.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

URGENTE! INSIGNE TORNA AL NAPOLI LA DECISIONE CLAMOROSA DI LORENZO!

Ultime notizie su Insigne Napoli

Argomenti discussi: Calciomercato Napoli, l'agente di Insigne: Se gli azzurri vogliono, Lorenzo è pronto; INSIGNE, L'AGENTE: SAREBBE ANDATO AL NAPOLI ANCHE AL MINIMO DI STIPENDIO. SUL PESCARA...; FLASH | Lorenzo Insigne torna al Pescara: domani l'arrivo in città; Insigne torna al Napoli? L'agente: Potrebbe essere tesserato subito, ha un doppio vantaggio.

Insigne-SSC Napoli, l'agente svela: Ecco quanto avevamo chiesto di ingaggioCalciomercato Napoli: non c’è stato spazio, alla fine, al ritorno di Lorenzo Insigne in azzurro nonostante vi sia stata la possibilità. L’ex capitano della SSC Napoli ha anche atteso una possibile chi ... msn.com

Calciomercato Napoli, l'agente di Insigne: Se gli azzurri vogliono, Lorenzo è prontoAndrea D'Amico, procuratore dell'attaccante napoletano, su un possibile ritorno in azzurro: Potrebbe tesserarlo subito e avrebbe il doppio vantaggio che, essendo stato formato dalla squadra, non occu ... napolitoday.it

L'agente di Lorenzo Insigne rivela che sarebbe tornato al Napoli anche al minimo di stipendio ma, a quanto pare, secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbe stato il veto della società - facebook.com facebook

| Agente Insigne a Kiss Kiss: “Lorenzo al Napoli sarebbe tornato anche al minimo di stipendio, sarebbe stata una scelta proprio di cuore. Noi abbiamo detto chiaramente alla società che lui sarebbe andato al Napoli anche al minimo di stipendio, perché prop x.com