Pagani furto e vandalismi alla Don Milani | scuola chiusa anche domani per sanificazione

A causa di recenti atti di furto e vandalismo presso la scuola Don Milani di Pagani, l'istituto rimarrà chiuso anche domani per consentire le operazioni di sanificazione. La situazione ha reso necessario un intervento approfondito per garantire la sicurezza e il ripristino delle condizioni adeguate per studenti e personale. La scuola informa che tutte le attività riprenderanno non appena saranno completate le procedure di sicurezza.

Tempo di lettura: 2 minuti Un rientro tra i banchi che si è trasformato in un’amara scoperta. Questa mattina i dipendenti del secondo circolo I.C. Sant’Alfonso – Don Milani di Pagani si sono trovati di fronte a un grave episodio di furto e vandalismo che ha impedito la ripresa delle lezioni dopo la pausa natalizia. Ignoti si sono introdotti nell’istituto portando via tutti i computer presenti nelle aule e provocando numerosi danneggiamenti agli ambienti scolastici. Tra gli atti vandalici segnalati anche la distruzione di un distributore automatico di bevande. Un’azione definita “vergognosa” dall’amministrazione comunale, che ha causato danni ingenti e messo seriamente in difficoltà l’organizzazione delle attività didattiche, proprio all’inizio del nuovo anno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pagani, furto e vandalismi alla Don Milani: scuola chiusa anche domani per sanificazione Leggi anche: Scuola Don Milani, da lunedì 3 novembre via alla demolizione Leggi anche: Alla scuola Don Milani un nuovo bosco didattico per promuovere l'educazione ambientale Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Pagani, vandalizzata la scuola Don Milani: rubato materiale didattico - Nelle scorse ore la scuola Don Milani è stata infatti teatro di un grave episodio di vandalismo e furto ... msn.com

Dopo il furto, arrivano gli “originali ‘d’oro”. Questa mattina, presso il Palazzo Comunale, il Sindaco Fabrizio Pagani ha provveduto alla consegna dei tre Luit d’Oro assegnati a Ferramenta Lissoni, Giovanni Rizzo e ad Alessandro Tulis alla memoria. Nel corso d - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.