InSalaZa 2026 | alla Sala Zavattini la presentazione del libro L’omicidio di Piersanti Mattarella di Miguel Gotor

Questa sera alla Sala Zavattini si tiene la presentazione del libro di Miguel Gotor, “L’omicidio di Piersanti Mattarella”. L’evento fa parte di InSalaZa 2026, il ciclo di incontri organizzato dall’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico e dalla Biblioteca di cinema e storia. Promettendo di attirare molti interessati, l’appuntamento si svolge in un’atmosfera di confronto e approfondimento sulla vicenda che ha scosso la politica italiana.

Torna InSalaZa 2026, il ciclo di appuntamenti “Incontri in biblioteca” promosso dall’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico insieme alla Biblioteca di cinema e storia Esfir’ Šub, nella cornice della Sala Zavattini. Un percorso avviato lo scorso 28 gennaio e in programma fino a giugno, pensato per vivere la biblioteca come luogo “vivo”: fatto di documenti, scoperte, relazioni e memoria condivisa. Il volume ricostruisce i contorni dell’assassinio di Piersanti Mattarella, presidente della Regione Siciliana, ucciso a Palermo il 6 gennaio 1980. Figura di primo piano della Democrazia Cristiana e considerato l’erede politico di Aldo Moro, Mattarella fu colpito in un attentato che – sul fronte degli esecutori materiali – resta ancora oggi privo di un pieno chiarimento definitivo. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - InSalaZa 2026: alla Sala Zavattini la presentazione del libro L’omicidio di Piersanti Mattarella di Miguel Gotor Approfondimenti su Piersanti Mattarella "L'omicidio di Piersanti Mattarella", a Livorno la presentazione del libro di Gotor: appuntamento sabato 13 dicembre Sabato 13 dicembre a Livorno si terrà la presentazione del libro di Miguel Gotor, "L'omicidio di Piersanti Mattarella", nel nuovo libro di Miguel Gotor focus sulle tensioni di quella stagione politica Il nuovo libro di Miguel Gotor esplora le circostanze e le tensioni politiche legate all'omicidio di Piersanti Mattarella, figura chiave della politica italiana. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Piersanti Mattarella Argomenti discussi: InSalaZa a Roma; Ri-scatti: ultimi giorni alla Sala Fontana; Francesco Fratini Quartet in concerto alla Sala Trovajoli; Vinyl Village al MONK Roma: giornata analogica il 31 gennaio. INCONTRI IN BIBLIOTECAIngresso libero Torna l’appuntamento con InSalaZa, il ciclo di incontri promosso dall’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico insieme alla Biblioteca di cinema e storia ?sfir’ Šub, ne ... politicamentecorretto.com InSalaZa 2026 – Incontri in bibliotecaLa Biblioteca di cinema e storia ?sfir' Šub dell’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico ETS apre le sue porte al pubblico con un ciclo di appuntamenti che prende il nome di InSalaZa ... romatoday.it Lo stato del Diritto: Incontri organizzati dal COA e dalla Fondazione Forense di Padova per riflettere insieme. Martedì 3 febbraio, ore 18:00 - 20:00 Sala del Romanino (Piazza Eremitani 8 - Padova) Presentazione del libro . - facebook.com facebook

