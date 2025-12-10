L' omicidio di Piersanti Mattarella a Livorno la presentazione del libro di Gotor | appuntamento sabato 13 dicembre
Sabato 13 dicembre a Livorno si terrà la presentazione del libro di Miguel Gotor,
Riceviamo e pubblichiamo integralmente un comunicato dell'Unione comunale del Partito democratico sulla presentazione del libro di Miguel Gotor, "L’omicidio di Piersanti Mattarella. L’Italia nel mirino: Palermo, Ustica, Bologna 1979-1980". Si terrà sabato 13 dicembre alle 16, nella Sala. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Omicidio Piersanti Mattarella, quel guanto sparito: arrestato per depistaggio l'ex prefetto Piritore - Secondo il pm, mentì sull'accessorio trovato sul luogo del delitto a bordo della Fiat 127 utilizzata dai killer. Secondo rainews.it
Omicidio Piersanti Mattarella, ex prefetto arrestato per depistaggio - La Dia ha notificato la misura degli arresti domiciliari a Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile di Palermo ed ex prefetto. Da tg24.sky.it
Miguel Gotor a Forlì col suo ultimo libro su “L’omicidio di Piersanti Mattarella” Vai su X
Qui con Giancarlo De Cataldo allla presentazione di “L’omicidio di Piersanti Mattarella. L’Italia nel mirino: Palermo, Ustica, Bologna 1979-1980” con Einaudi editore alla Libreria Nuova Europa I Granai che ringrazio! - facebook.com Vai su Facebook
Perché sui villaggi natalizi ci sono sempre i trenini? Ecco i 3 motivi lucascialo.it
Juve Pafos, ciprioti pericolosi allo Stadium: palo e occasioni per gli ospiti, il pubblico reagisce così! ... juventusnews24.com
Mara Venier: «Orgogliosa di essere nazionalpopolare. La gente vuole un pomeriggio sereno, Domenica In non si ... leggo.it
Virtus-Hapoel, partita ad alta tensione: imponente dispositivo di sicurezza. Madrid: “In Fiera tutto più ... ilrestodelcarlino.it
LIVE Chelsea-Roma 0-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: tentativo di Giugliano dalla distanza! oasport.it
Audi ha venduto Italdesign alla Ust lettera43.it