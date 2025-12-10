L' omicidio di Piersanti Mattarella a Livorno la presentazione del libro di Gotor | appuntamento sabato 13 dicembre

Sabato 13 dicembre a Livorno si terrà la presentazione del libro di Miguel Gotor,

Riceviamo e pubblichiamo integralmente un comunicato dell'Unione comunale del Partito democratico sulla presentazione del libro di Miguel Gotor, "L’omicidio di Piersanti Mattarella. L’Italia nel mirino: Palermo, Ustica, Bologna 1979-1980". Si terrà sabato 13 dicembre alle 16, nella Sala. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

