L' omicidio di Piersanti Mattarella nel nuovo libro di Miguel Gotor focus sulle tensioni di quella stagione politica
Il nuovo libro di Miguel Gotor esplora le circostanze e le tensioni politiche legate all'omicidio di Piersanti Mattarella, figura chiave della politica italiana. La presentazione, prevista per giovedì 18 dicembre a Forlì, offre un approfondimento sulla stagione difficile che ha segnato la storia nazionale e sul contesto in cui si inserisce questo tragico evento.
Giovedì 18 dicembre, nella Sala Assemblee della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, si tiene la presentazione del libro “L’omicidio di Piersanti Mattarella. L’Italia nel mirino: Palermo, Ustica, Bologna 1979–1980”, scritto da Miguel Gotor e pubblicato da Einaudi.L’autore, introdotto da Silvia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
