L' omicidio di Piersanti Mattarella nel nuovo libro di Miguel Gotor focus sulle tensioni di quella stagione politica

Il nuovo libro di Miguel Gotor esplora le circostanze e le tensioni politiche legate all'omicidio di Piersanti Mattarella, figura chiave della politica italiana. La presentazione, prevista per giovedì 18 dicembre a Forlì, offre un approfondimento sulla stagione difficile che ha segnato la storia nazionale e sul contesto in cui si inserisce questo tragico evento.

Piersanti Mattarella: l’omicidio e le nuove indagini/ Cosa succede: arrestato l’ex prefetto Piritore - A Quarta Repubblica le novità sull'omicidio di Piersanti Mattarella: dall'omicidio nel 1980 alle nuove indagini sui presunti autori del delitto Durante la diretta di questa sera della trasmissione ... ilsussidiario.net

GLI IBRIDI CONNUBI: L’OMICIDIO DI PIERSANTI MATTARELLA Ho finito di leggere il saggio di Miguel Gotor: L’omicidio di Piersanti Mattarella. Un libro complesso, come complessa è la Storia, come intricata è la vita. Tutto muove dall’omicidio, a Palermo, di - facebook.com facebook

Miguel Gotor a Forlì col suo ultimo libro su “L’omicidio di Piersanti Mattarella” x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.