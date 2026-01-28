Conte | Daremo 1 milione di euro alle famiglie di Niscemi e colpite dal maltempo ci siamo tagliati lo stipendio

Il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, annuncia che verranno destinati un milione di euro alle famiglie di Niscemi e alle imprese colpite dal maltempo. Conte spiega di aver deciso di ridursi lo stipendio per contribuire a sostenere chi ha subito danni e difficoltà. Il gesto arriva mentre il Movimento si prepara a distribuire altri fondi anche in Calabria e Sardegna, sempre per le zone colpite.

Il Movimento 5 stelle è pronto a donare un milione di euro alle famiglie e alle imprese calabresi, siciliane e sarde colpite dal maltempo. La proposta viene lanciata con un video sui social dal leader Giuseppe Conte: "Noi possiamo agire come sempre abbiamo fatto". La donazione dovrà essere ratificata dagli iscritti al partito. "In questi giorni ci sono famiglie, imprenditori, commercianti che stanno soffrendo in Sicilia, in Calabria e in Sardegna. Hanno fatto sacrifici per una vita e si ritrovano senza abitazione, senza un negozio, senza un'impresa", esordisce Conte nel video virale. Le immagini di Niscemi, il comune siciliano che sta franando portandosi dietro interi condomini, hanno colpito tutti: "Dobbiamo essere a loro vicini, noi lo siamo, ci sono i nostri rappresentanti sul posto, ma anche da qui possiamo fare qualcosa".🔗 Leggi su Today.it

La premier Giorgia Meloni visita Niscemi, in Sicilia, per capire da vicino i danni causati dal maltempo.

La premier Giorgia Meloni è arrivata a Niscemi, in Sicilia, dove una frana ha causato danni e disagi.

