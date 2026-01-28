Meloni a Niscemi premier nelle zone colpite dal maltempo

La premier Giorgia Meloni visita Niscemi, in Sicilia, per capire da vicino i danni causati dal maltempo. Arrivata sul posto, si è confrontata con i residenti e ha fatto un sopralluogo nelle zone più colpite. La sua visita vuole mostrare attenzione e ascolto alle persone che hanno subito danni alle case e alle attività quotidiane.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si trova in Sicilia per un sopralluogo nei territori colpiti dal maltempo nei giorni scorsi. La premier, che lunedì ha riunito il Consiglio dei ministri per dichiarare lo stato di emergenza in Calabria, Sicilia e Sardegna, dando il via libera anche a un primo stanziamento da 100 milioni di euro per rispondere ai danni, è da poco arrivata a Niscemi assieme al capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano. A Firenze rinviati a domani lavori sollevamento ponte Margherita Hack. "A causa del maltempo i lavori di sollevamento del ponte Margherita Hack sono spostati a domani, giovedì 29 gennaio, dalle 22 alle 4?.

