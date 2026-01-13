Infortunio Calhanoglu salta la Juventus? Le ultime sui tempi di recupero dell’interista
Calhanoglu ha subito un infortunio durante la partita contro il Napoli, sollevando dubbi sulla sua presenza nella prossima sfida contro la Juventus. Di seguito, gli aggiornamenti sui tempi di recupero dell’interista, che potrebbero influire sulla sua disponibilità per la partita. Restano da monitorare gli sviluppi e le decisioni dello staff medico dell’Inter.
che si è fatto nel finale della partita col Napoli. Tegola Inter in un momento cruciale della stagione, proprio mentre la corsa scudetto entra nel vivo. Dopo il pareggio per 2-2 nel big match contro il Napoli, i nerazzurri devono fare i conti con la pesante assenza di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, uscito all’87’ della sfida di San Siro, si è sottoposto stamane agli esami strumentali che hanno confermato i timori dello staff medico di Cristian Chivu. Diagnosi e tempi di recupero. Il comunicato ufficiale emesso dall’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano parla chiaro: risentimento muscolare al soleo sinistro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Infortunio Acerbi, l’Inter trema: le ultime sui tempi di recupero di lui e Calhanoglu secondo Gazzetta
Leggi anche: Infortunio Vlahovic, Sky anticipa: «Confermata la lesione… Non lieve». Le ultime sui tempi di recupero del serbo
Calhanoglu salta Inter-Lecce, chi giocherà al suo posto in regia: da Mkhitaryan a Zielinski, le scelte di Chivu; Inter in ansia per Calhanoglu: infortunio contro il Napoli; Indisponibili Serie A 2025/2026: infortunati e squalificati; Infortunati 20^ giornata: le novità su Scamacca, Kean, Nkunku, Kelly, Neres, Berardi e Zaniolo.
Calhanoglu, guaio Inter: l'esito dell'infortunio e quante partite salta - I nerazzurri hanno comunicato il bollettino sulle condizioni del calciatore turco: per quanto tempo lo perderà Chivu ... tuttosport.com
Infortunio Hakan Calhanoglu: cosa si è fatto, tempi di recupero, quante partite salta? Risentimento muscolare, il 10 nerazzurro costretto allo stop - Infortunio Hakan Calhanoglu: cosa si è fatto, tempi di recupero, quante partite salta? eurosport.it
L’Inter perde ancora Calhanoglu per infortunio: quante partite salta e quando torna in campo - Problema al polpaccio per Calhanoglu, uscito dal campo alla fine della partita contro il Napoli: esattamente un anno fa era rimasto fermo tre settimane ... fanpage.it
Infortunio Calhanoglu: ipotesi di rientro per Inter-Juventus di metà febbraio - facebook.com facebook
Inter, quante partite salta Calhanoglu per infortunio tra Serie A e Champions League #SkySport #SkySerieA x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.