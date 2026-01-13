Infortunio Calhanoglu salta la Juventus? Le ultime sui tempi di recupero dell’interista

Calhanoglu ha subito un infortunio durante la partita contro il Napoli, sollevando dubbi sulla sua presenza nella prossima sfida contro la Juventus. Di seguito, gli aggiornamenti sui tempi di recupero dell’interista, che potrebbero influire sulla sua disponibilità per la partita. Restano da monitorare gli sviluppi e le decisioni dello staff medico dell’Inter.

che si è fatto nel finale della partita col Napoli. Tegola Inter in un momento cruciale della stagione, proprio mentre la corsa scudetto entra nel vivo. Dopo il pareggio per 2-2 nel big match contro il Napoli, i nerazzurri devono fare i conti con la pesante assenza di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, uscito all’87’ della sfida di San Siro, si è sottoposto stamane agli esami strumentali che hanno confermato i timori dello staff medico di Cristian Chivu. Diagnosi e tempi di recupero. Il comunicato ufficiale emesso dall’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano parla chiaro: risentimento muscolare al soleo sinistro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

