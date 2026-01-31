Infortunio Di Lorenzo gelo a Napoli | fuori in barella le condizioni

Napoli si sveglia con il brivido. Giovanni Di Lorenzo ha abbandonato il campo in barella dopo pochi minuti di gioco, colpito da un infortunio al ginocchio. La squadra e i tifosi sono in attesa di aggiornamenti sulle sue condizioni, mentre il giocatore viene valutato dai medici. La partita si ferma e si spera che non sia nulla di grave.

C'è grande preoccupazione in casa Napoli per quello che riguarda le condizioni di Giovanni Di Lorenzo, uscito dal campo dopo pochi minuti per un movimento innaturale del ginocchio. Infortunio per Di Lorenzo, uscito in barella (Ansa Foto) – calciomercato.it Uscito dal campo in barella, il difensore verrà valutato nelle prossime ore con il Napoli preoccupato per le condizioni di uno dei punti di forza della formazione di Antonio Conte. Nel caso in cui l'ex calciatore dell'Empoli dovesse restare fuori per un lungo periodo, il Napoli potrebbe provare a prendere un nuovo difensore in vista della seconda parte di stagione, andando a sfruttare le ultime ore di calciomercato per sistemare la rosa a disposizione del proprio allenatore.

