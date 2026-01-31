Tanta preoccupazione a Napoli per Giovanni Di Lorenzo, uscito in barella durante la partita contro la Fiorentina. Il capitano ha subito un forte trauma distorsivo e ora si attendono gli esami per capire l’entità dell’infortunio. I medici sono in allerta e sperano in una ripresa rapida, ma per ora la diagnosi resta aperta.

Tanta apprensione in casa Napoli per le condizioni del capitano Giovanni Di Lorenzo che è uscito dal campo in barella durante la sfida contro la Fiorentina. Non c’è alcuna ufficialità da parte del club. Infortunio Di Lorenzo, le condizioni. Federica Zille di Dazn ha dato aggiornamenti sull’ infortunio di Di Lorenzo: “Non c’è ancora una diagnosi, ci saranno gli esami strumentali. La prima idea è che si tratti di un forte trauma distorsivo al ginocchio. Di Lorenzo è ancora qui nello spogliatoio”- Antonio Conte a Dazn ha parlato di possibile rottura del legamento crociato per Di Lorenzo: “Si teme un infortunio grave per il capitano come la rottura del legamento crociato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Infortunio Di Lorenzo: Forte trauma distorsivo, si aspettano gli esami strumentali per la diagnosi definitiva (Dazn)

