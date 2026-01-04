Infortunio Neres trauma distorsivo alla caviglia | i possibili tempi di recupero in attesa degli esami

Infortunio Neres, trauma distorsivo alla caviglia: in attesa degli esami, si valutano i tempi di recupero. Dopo l’incidente durante la partita contro la Lazio, lo staff medico monitorerà le condizioni del giocatore per determinare eventuali periodi di stop. La situazione è ancora sotto valutazione, e sarà fondamentale attendere i risultati degli esami per definire le prossime tempistiche di recupero.

Brutte notizie per lo staff tecnico e per i tifosi dopo la gara di ieri contro la Lazio. David Neres è uscito dal campo a causa di un trauma distorsivo alla caviglia, un infortunio che ha immediatamente fatto scattare l’allarme in vista di un mese di gennaio già carico di impegni decisivi. L’episodio si è . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it Leggi anche: La Roma perde Ferguson: trauma distorsivo alla caviglia e niente Milan per l’attaccante irlandese Leggi anche: Infortunio Mkhitaryan, arriva l’esito degli esami: svelati i tempi di recupero Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Napoli in ansia per Neres: distorsione alla caviglia, le ultime. Napoli, la prima diagnosi dopo l'infortunio di Neres: è in dubbio per l'Hellas Verona - A metà secondo tempo si è fermato David Neres, costretto ad alzare bandiera. tuttomercatoweb.com

Neres, foto sui social: lo scatto dopo Lazio-Napoli e l'infortunio - David Neres posta uno scatto sui social e i tifosi s'interrogano: cosa ... tuttonapoli.net

Infortunio Neres contro la Lazio: arriva la prima diagnosi - Nel corso della gara con la Lazio a metà ripresa si è fatto male David Neres costretto a chiedere il cambio. tuttonapoli.net

David Neres ha lasciato il campo in Lazio-Napoli a causa di un infortunio. Il calciatore brasiliano ha subito un problema alla caviglia, che dovrà essere valutato nelle prossime ore: https://fanpa.ge/wvqAv - facebook.com facebook

La vittoria contro la Lazio regala entusiasmo e punti pesanti al Napoli, ma lascia anche una nota di apprensione legata alle condizioni di David Neres. Antonio Conte affronta il tema subito dopo la gara, chiarendo i primi aspetti dell’infortunio. “Infortunio Neres x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.