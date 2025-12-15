Milan infortunio Gabbia | il responso degli esami clinico-strumentali | c’è un trauma al ginocchio Ma …

Il difensore del Milan Matteo Gabbia ha subito un infortunio durante la gara contro il Sassuolo. Gli esami clinico-strumentali hanno evidenziato un trauma al ginocchio, ma ulteriori dettagli saranno disponibili nei prossimi giorni. La sua condizione rimane da valutare con attenzione in vista delle prossime partite.

© Pianetamilan.it - Milan, infortunio Gabbia: il responso degli esami clinico-strumentali: c’è un trauma al ginocchio. Ma … È arrivato da pochi minuti il responso degli esami medici ai quali si è sottoposto Matteo Gabbia, difensore centrale classe 1999, per l'infortunio rimediato in Milan-Sassuolo 2-2 di ieri pomeriggio a 'San Siro'. Le condizioni del numero 46. Pianetamilan.it Blitz Inter e gran colpo in prospettiva affare fatto per il 2023 Ultime Milan, preoccupazione per Gabbia: cosa sappiamo sull’infortunio al ginocchio e sui tempi di recupero - Allarme fisico dopo il pareggio di San Siro: il Milan è alle prese con uno stop inatteso che condiziona i piani presenti e futuri. notiziemilan.it

@ML – Infortunio Matteo Gabbia, l’esito degli esami e i tempi di recupero - Nel corso della gara Milan–Sassuolo disputata ieri, Matteo Gabbia ha riportato un trauma in iperestensione del ginocchio sinistro. milanlive.it

EMERGENZA DIFESA! Dopo l'infortunio di Gabbia, il Milan valuta un innesto immediato. IPOTESI THIAGO SILVA: Ritorno del Mostro per 6 mesi La suggestione è forte: esperienza, leadership e costi gestibili per aiutare la difesa di Allegri. I tifosi sognan - facebook.com facebook

Milan: Gabbia fuori per infortunio, allarme per la Supercoppa x.com