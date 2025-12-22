Infortunio Conceicao, sollievo dopo gli esami al J Medical: escluse lesioni ma la sfida di sabato contro il Pisa resta lontana. Il punto. L’eco dei festeggiamenti per la splendida vittoria nel big match contro la Roma non si è ancora spento, ma in casa Juventus l’attenzione dello staff tecnico si è dovuta spostare rapidamente dall’euforia del campo alla gestione dell’infermeria. Il protagonista assoluto della serata, Francisco Conceição, autore del gol decisivo e di una prestazione scintillante che ha fatto impazzire la difesa giallorossa, ha infatti terminato la gara accusando un problema fisico che ha tenuto col fiato sospeso i tifosi bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Conceicao, è corsa contro il tempo per l’esterno: cosa filtra sulle sue condizioni e quanti margini ci sono di vederlo in campo a Pisa

Leggi anche: Infortunio Cuadrado, niente sfida da ex contro l’Inter per l’esterno del Pisa? Cosa filtra sulle sue condizioni e il comunicato del club

Leggi anche: Monaco, infortunio per un big di Pocognoli: cosa filtra sulle sue condizioni anche in vista del match di Champions League contro la Juventus. Ultime

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Infortunio per Conceiçao con il Portogallo, la Juventus trema in vista dell’Inter - Chico Conceição ha lasciato il ritiro della nazionale portoghese per un infortunio muscolare e ora la Juventus trema in vista del derby d’Italia contro l’Inter. fanpage.it

Infortunio Conceicao, è a rischio per Juve-Inter - Se dovesse davvero essere un problema muscolare, la partita contro l'Inter diventerebbe una chimera per il figlio d'arte. it.blastingnews.com

Conceicao infortunato, allarme Juve: lascia il Portogallo e rischia per l'Inter - Brutte notizie per la Juventus in vista del derby d'Italia contro l'Inter in programma sabato 13 settembre all'Allianz Stadium. tuttosport.com

Infortunio Rugani: c'è lesione. Le ultime su Conceicao e McKennie - facebook.com facebook

#Conceicao: “Infortunio Ecco le mie sensazioni e cosa penso” E #Bremer: “La sostituzione era prevista” x.com