Ubriaco si spoglia nel pronto soccorso e sventola il pannolone in aria Poi dà un pugno a un' operatrice

17 nov 2025

A Udine la polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino di 42 anni, autore di uno "show" non proprio memorabile culminato con l'aggressione a un'operatrice sociosanitaria dell'ospedale Santa Maria della Misericordia. I fatti, di cui si è avuta conoscenza nelle scorse ore, sono andati in. 🔗 Leggi su Today.it

