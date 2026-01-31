Incidente sull' Appia Antica | scontro tra automobilisti vettura finisce nel mausoleo di Romolo

Un incidente si è verificato questa mattina sull'Appia Antica, vicino al mausoleo di Romolo. Due auto si sono scontrate, e una di queste ha perso il controllo, rompendo il muro di cinta e finendo dentro il mausoleo. La scena è apparsa subito sorprendente, con una vettura incastrata tra le pietre e il traffico bloccato per alcune ore. Nessuno è rimasto gravemente ferito, ma i soccorritori hanno dovuto intervenire rapidamente per mettere in sicurezza la zona.

Il conducente della macchina finita nell'area del parco archeologico è risultato positivo all'alcol test. Sul posto la polizia di Roma Capitale Un'auto nell'area del parco archeologico dell'Appia Antica, più precisamente nel mausoleo di Romolo. L'atipica scena si è registrata sulla via Appia Antica, dove in seguito ad uno scontro tra automobilisti una delle vetture ha rotto il muro di cinta ed è finita nell'area di uno dei tre edifici che compongono la Villa Imperiale di Massenzio. Illesi entrambi i conducenti, l'uomo alla guida della Volkswagen finita nel mausoleo è risultato positivo all'alcol test.🔗 Leggi su Romatoday.it Approfondimenti su Appia Antica Incidente in autostrada: vettura ribaltata dopo scontro tra automobilisti, code chilometriche in A1 Un incidente sull'autostrada A1 ha coinvolto due veicoli, portando a un ribaltamento e alla formazione di code chilometriche. Incidente a Roma: scontro tra automobilisti, vettura ribaltata dopo la carambola. Grave un 53enne Domenica sera a Roma, nella zona di Piana del Sole a Ponte Galeria, si è verificato un grave incidente tra tre vetture. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Appia Antica Argomenti discussi: Traffico Roma del 28-01-2026 ore 19 | 30; Traffico Roma del 28-01-2026 ore 20 | 30. Velletri – Incidente su via Appia, la lettera di un genitore: Grazie a chi ha salvato i nostri ragazziI ragazzi, come riportato nella lettera, stanno ancora combattendo, ma è solo grazie a voi che avranno una possibilità, ha aggiunto l'uomo, a nome di tutti i genitori ... castellinotizie.it Drammatico incidente nella notte sull’Appia, tra Velletri e Cisterna: 5 giovani feriti gravementeAncora sangue sulla via Appia, lungo una delle tratte più famigerate del territorio. Nella notte tra sabato e domenica, la consolare – nel tratto compreso ... castellinotizie.it APPIA HOUR – La Regina Viarum dalla Repubblica al Medioevo Un viaggio nel tempo lungo una delle strade più celebri del mondo antico: l’Appia Antica, tra storia, archeologia e paesaggio. Un’esperienza da vivere con calma, passo dopo passo… e facebook Situata al V miglio di Via Appia Antica, la Villa dei Quintili è il più grande complesso residenziale del suburbio di Roma. Fu confiscata dall'imperatore Commodo per la congiura ordita contro di lui dai Quintili nel 182 d.C. turismoroma.it/it/luoghi/vill… IG Arch x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.