Incidente sull' Appia Antica | scontro tra automobilisti vettura finisce nel mausoleo di Romolo

Da romatoday.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato questa mattina sull'Appia Antica, vicino al mausoleo di Romolo. Due auto si sono scontrate, e una di queste ha perso il controllo, rompendo il muro di cinta e finendo dentro il mausoleo. La scena è apparsa subito sorprendente, con una vettura incastrata tra le pietre e il traffico bloccato per alcune ore. Nessuno è rimasto gravemente ferito, ma i soccorritori hanno dovuto intervenire rapidamente per mettere in sicurezza la zona.

Il conducente della macchina finita nell'area del parco archeologico è risultato positivo all'alcol test. Sul posto la polizia di Roma Capitale Un'auto nell'area del parco archeologico dell'Appia Antica, più precisamente nel mausoleo di Romolo. L'atipica scena si è registrata sulla via Appia Antica, dove in seguito ad uno scontro tra automobilisti una delle vetture ha rotto il muro di cinta ed è finita nell'area di uno dei tre edifici che compongono la Villa Imperiale di Massenzio. Illesi entrambi i conducenti, l'uomo alla guida della Volkswagen finita nel mausoleo è risultato positivo all'alcol test.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

