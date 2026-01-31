Incidente stradale muore trentanovenne di Giove in un frontale bus-auto

Un incidente mortale si è verificato questa mattina sulla Cassia, a Capranica. Un bus della Cotral e un’auto si sono scontrati frontalmente intorno alle 6. Un trentanovenne di Giove ha perso la vita nell’impatto. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, le forze dell’ordine stanno indagando.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.