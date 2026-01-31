Incidente stradale muore trentanovenne di Giove in un frontale bus-auto

Un incidente mortale si è verificato questa mattina sulla Cassia, a Capranica. Un bus della Cotral e un’auto si sono scontrati frontalmente intorno alle 6. Un trentanovenne di Giove ha perso la vita nell’impatto. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, le forze dell’ordine stanno indagando.

Tragico incidente mortale sulla Cassia a Capranica. Nella mattinata di sabato 31 gennaio un bus della Cotral e un'auto si sono scontrati frontalmente, intorno alle 6 per cause ancora in fase di accertamento. Nell'impatto è morto un uomo di 39 anni (una guardia giurata di Giove), ferite gravemente.🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

