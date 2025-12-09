Fabio Floriduz muore nell' incidente frontale tra la sua auto e un bus pieno di studenti | il 43enne aveva la patente sospesa per sorpasso pericoloso Nove feriti
MANIAGO (PORDENONE) - Lo scontro frontale tra un'auto e un bus Atap gremito di studenti. L'incidente è avvenuto nella mattinata di martedì 9 dicembre lungo la SR464 di. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Fabio Floriduz: chi è la vittima dell’incidente di Maniago? Età, lavoro, origini e cosa è successo sulla SR464 - Poco prima delle sette di questa mattina, un tragico incidente stradale si è verificato sulla Country Route 464. Riporta alphabetcity.it
