Incidente in monopattino Grave 31enne

Un uomo di 31 anni è finito in ospedale dopo un incidente con il monopattino elettrico. Perde il controllo, cade a terra sbattendo violentemente la testa e viene soccorso in codice rosso con l’elisoccorso. È stato trasferito all’ospedale di Bergamo, dove ora è sotto osservazione. L’incidente è avvenuto ieri mattina sulla provinciale 207, tra Masate e Basiano, sul territorio di Masate.

Perde il controllo del monopattino elettrico e rovina a terra sbattendo violentemente il capo. È stato trasferito in elisoccorso e in codice rosso all'ospedale di Bergamo il 31 enne di origine salvadoregna, residente a Milano, rimasto gravemente ferito nell'incidente, avvenuto ieri a metà mattina sulla provinciale 207, esattamente al confine fra Masate e Basiano ma su territorio masatese, in via Carlo Porta. Le condizioni al momento del trasporto erano critiche ma, sino a ieri pomeriggio, stazionarie. La dinamica del fatto è stata ricostruita nelle linee generali dagli agenti della Polizia locale Alto Martesana, impegnati sul posto per molte ore, anche grazie alla testimonianza di alcuni automobilisti in transito.

