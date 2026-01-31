Incidente in E45 Giulio perde la vita a 22 anni

Questa mattina sull’E45, all’altezza di Promano, un giovane di 22 anni ha perso la vita in un incidente stradale. La notizia ha sconvolto Amelia, dove Giulio era molto conosciuto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’era già più nulla da fare. La comunità si stringe attorno alla famiglia, ancora sotto shock per la tragedia.

Amelia piange la scomparsa di Giulio Carlaccini il 22enne che questa mattina, sabato 31 gennaio, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in E45, all'altezza di Promano in direzione Cesena.La morte del ragazzo ha suscitato profondo sgomento in tutta la comunità di Amelia, città dove il.

