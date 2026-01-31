Incidente mortale in E45 | perde la vita 22enne di Amelia

Questa mattina, lungo l’autostrada E45, si è verificato un incidente mortale che ha coinvolto un ragazzo di 22 anni di Amelia. Purtroppo, per lui non c’è stato nulla da fare. La strada si è riempita di mezzi di soccorso e forze dell’ordine che hanno chiuso temporaneamente il tratto per le verifiche. La comunità locale si stringe attorno alla famiglia del giovane, ancora sotto shock per la tragedia.

L'auto su cui viaggiava il giovane si è scontrata con un camion. Inutili i soccorsi A perde la vita un ragazzo di 22 anni, originario di Amelia. Dalle informazioni l'auto su cui viaggiava il giovane si è scontrata, per cause in fase di accertamento, contro un camion. L'incidente è avvenuto fra Promano e Città di Castello in direzione Cesena. L'impatto fra i due veicoli è stato purtroppo fatale per il ragazzo che si trovava alla guida dell'utilitaria. Sul posto sono giunti i soccorsi che, però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Illeso il conducente del mezzo pesante.

