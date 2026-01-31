Incidente in E45 Giulio muore a 22 anni

Un incidente sulla E45 si è portato via Giulio Carlaccini, 22 anni. La tragedia è avvenuta questa mattina, all’altezza di Promano, in direzione Cesena. I soccorritori non hanno potuto fare nulla: il giovane è deceduto sul posto. La comunità di Amelia si stringe al dolore della famiglia, ancora scossa dalla perdita improvvisa.

Amelia piange la scomparsa di Giulio Carlaccini il 22enne che questa mattina, sabato 31 gennaio, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in E45, all'altezza di Promano in direzione Cesena.La morte del ragazzo ha suscitato profondo sgomento in tutta la comunità di Amelia, città dove il.

