Tragico incidente sulla Statale Telesina | muore un giovane di 22 anni

Un drammatico incidente si è verificato nelle prime ore del mattino lungo la Statale Telesina, nei pressi dello svincolo di Ponte. Un giovane di 22 anni ha perso la vita in un violento scontro frontale, lasciando la comunità sconvolta. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Restate aggiornati con DayItalianNews per tutte le novità su questa tragedia.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scontro frontale nei pressi dello svincolo di Ponte. Grave incidente stradale nelle prime ore della mattina lungo la Strada Statale Telesina, a breve distanza dallo svincolo per Ponte. Per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat Brava si è scontrata frontalmente con un camion carico di concime. L’impatto è stato estremamente violento e ha causato la morte di un 22enne originario di Benevento. Il conducente del mezzo pesante è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. I soccorsi sul posto. Scattato l’allarme, sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, diverse ambulanze del 118, oltre all’ Unità di Rianimazione della Croce Rossa e della Misericordia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Scontro auto - camion sulla Telesina: un morto - FOTO; FOTO. SS.TELESINA. SCONTRO AUTO-CAMION, UN MORTO E UN FERITO.

