Incendia i cassonetti e tenta la fuga | arrestato un 45enne

Questa mattina a Soccavo un uomo di 45 anni ha dato fuoco a diversi cassonetti dei rifiuti. Dopo aver appiccato le fiamme, ha cercato di scappare, ma è stato bloccato e arrestato dalla polizia. La scena ha creato paura tra i residenti, che si sono ritrovati davanti a un episodio di vandalismo e tentato fuga.

Tempo di lettura: 2 minuti Momenti di tensione nel quartiere Soccavo, dove un uomo ha incendiato alcuni cassonetti dei rifiuti per poi tentare di fuggire. L'episodio è avvenuto in via Detta Pacifico, dove i carabinieri della stazione Napoli Rione Traiano, impegnati in un servizio di pattugliamento, hanno notato diversi contenitori in fiamme. Dalla strada si levava un denso fumo nero, mentre alcune persone urlavano allarmate. I militari hanno immediatamente avviato le ricerche del responsabile, raccogliendo le testimonianze dei presenti, secondo i quali l'incendio era stato appiccato da pochi istanti e l'autore non poteva essere andato lontano.

