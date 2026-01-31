Incendia i cassonetti a Soccavo e scappa il motivo | Mi dà fastidio vedere la spazzatura

Un uomo di 45 anni ha incendiato alcuni cassonetti a Soccavo, nel quartiere di Napoli Ovest, perché non sopportava vedere la spazzatura accumulata. Dopo aver dato fuoco ai contenitori, ha cercato di scappare ma è stato subito fermato dai carabinieri. Durante l’intervento, ha minacciato i militari con un cacciavite. Ora è in manette.

I carabinieri hanno arrestato un 45enne a Soccavo, Napoli Ovest: ha dato fuoco a dei cassonetti della spazzatura in strada e poi ha minacciato i militari con un cacciavite.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Soccavo, “Mi dà fastidio vedere l’immondizia”, poi appicca il fuoco ai cassonetti: arrestato 45enne

Un uomo di 45 anni è stato arrestato dopo aver dato fuoco a diversi cassonetti in via Detta Pacifico, nel quartiere Soccavo a Napoli.

