Incendia i cassonetti a Soccavo e scappa il motivo | Mi dà fastidio vedere la spazzatura

Un uomo di 45 anni ha incendiato alcuni cassonetti a Soccavo, nel quartiere di Napoli Ovest, perché non sopportava vedere la spazzatura accumulata. Dopo aver dato fuoco ai contenitori, ha cercato di scappare ma è stato subito fermato dai carabinieri. Durante l’intervento, ha minacciato i militari con un cacciavite. Ora è in manette.

I carabinieri hanno arrestato un 45enne a Soccavo, Napoli Ovest: ha dato fuoco a dei cassonetti della spazzatura in strada e poi ha minacciato i militari con un cacciavite.

