Droga in auto tenta la fuga | arrestato nel Napoletano

Un 23enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato a Torre Annunziata dopo aver tentato di sfuggire a un controllo della polizia. Alla fermata, è stato trovato in possesso di droga. L’uomo, che aveva cercato di scappare, è stato fermato e portato in commissariato. L’operazione fa parte delle attività di contrasto ai reati legati alla droga nella zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto Alla vista della polizia, tenta di sfuggire al controllo ma viene bloccato e trovato in possesso di droga: per questo motivo, a Torre Annunziata, gli agenti del locale commissariato di polizia hanno arrestato un 23enne napoletano, con precedenti di polizia e del quale non sono state fornite le generalità. Il giovane è accusato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Inoltre, è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. I poliziotti, durante un servizio di controllo del territorio, nel transitare lungo via Prota (a ridosso del confine con la vicina Torre del Greco), hanno notato il 23enne che, a bordo di un'auto, ha tentato di allontanarsi velocemente.

