Incappucciato piede di porco alla mano e zaino pieno di merendine e bibite | denunciato

31 gen 2026

Un uomo incappucciato, con un piede di porco in mano e uno zaino pieno di merendine e bibite, è stato fermato dalla polizia. I agenti lo hanno sorpreso mentre cercava di nascondere il martello tra l’erba alta, ma lui ha cercato di disfarsene, gettandolo via. Il tentativo di disfarsi dell’arma è fallito e gli agenti l’hanno recuperata. Ora è denunciato.

Il quarantenne che ha tentato di sbarazzarsi dell'arnese alla vista dei poliziotti è stato deferito, alla Procura della Repubblica, per porto di oggetti atti ad offendere Ha cercato, gettandolo in mezzo all'erba alta, di sbarazzarsi del piede di porco. Tentativo fallito perché i poliziotti si sono accorti di quel lancio e lo hanno recuperato. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso - all'interno di uno zainetto - di circa 25 euro in monete, bevande in lattina, merendine, confezioni di patatine e barrette di cioccolato. Quello che, di fatto, è sembrato essere il bottino di un furto a qualche distributore automatico di snack e bibite.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

