Perugia fermato e controllato | nell' auto monili un salvadanaio un piede di porco e un punteruolo
Preso con la refurtiva e gli attrezzi per lo scasso. La polizia di Perugia ha denunciato un cittadino albanese di 25 anni con precedenti per i reati di ricettazione e possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere. Gli agenti hanno fermato l'uomo al volante di un'auto lungo strada Trasimeno. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
