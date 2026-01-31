Inaugurazione anno giudiziario il monito dell' avv Ursitti | Il diritto sia misura della forza e non il suo alibi

Questa mattina a Bari, presso la Corte di Appello, si è tenuta la cerimonia di apertura dell’anno giudiziario. Durante l’evento, l’avvocato Ursitti ha lanciato un messaggio chiaro: il diritto deve essere una misura della forza, non un alibi per nasconderla. La sala era piena di giudici, avvocati e funzionari, tutti pronti a ascoltare le parole del legale. Nessun discorso formale, solo un monito diretto a chi applica la legge.

Si è svolta questa mattina a Bari, presso la Corte di Appello, la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. Il presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Foggia, avv. Gianluca Ursitti, è intervenuto a nome di tutti gli Avvocati del Distretto della Corte di Appello di Bari.

