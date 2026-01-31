Il procuratore generale Mancini all' inaugurazione dell' anno giudiziario | L' Abruzzo non è immune da infiltrazioni mafiose esterne

L'Abruzzo resta una regione senza mafie autoctone, ma il procuratore generale Mancini avverte che le organizzazioni criminali di fuori non sono assenti. Durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario, Mancini ha sottolineato come le infiltrazioni provenienti da altre aree del paese rappresentino un rischio concreto, anche se finora la regione non ha visto nascere mafie locali. La lotta contro queste presenze resta una priorità per le forze dell'ordine e la magistratura.

L'Abruzzo non registra forme di criminalità organizzata autoctone, ma non è immune dalla presenza e operatività delle mafie, come emerge dalla relazione 2024 della Dia L'Abruzzo resta ancora una regione senza mafie e organizzazioni criminali autoctone, ma non è immune dalla presenza e dall'infiltrazione delle mafie di altri territori. È quanto emerge dalla relazione 2024 della Dia, Dipartimento investigativo antimafia parlando, come riporta Ansa, di dinamiche criminali silenti e immune da azioni violente. Il procuratore generale della Repubblica della Corte di appello dell'Aquila.🔗 Leggi su Ilpescara.it Approfondimenti su Abruzzo Mafia Anno giudiziario, il procuratore generale di Napoli Policastro: Referendum? Accetteremo qualunque risultato Inaugurazione dell’anno giudiziario, la diretta video da Milano col ministro Nordio Questa mattina a Milano si tiene l’inaugurazione dell’anno giudiziario. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Abruzzo Mafia Argomenti discussi: Premio Giustizia a Chieti: i nomi dei vincitori; Premio Giustizia Sandro Pertini: riconoscimento a Rete8; Mafia foggiana bruca sui pascoli peligni. Allarme rosso dal procuratore Mancini. Anno giudiziario, Mancini: 'Abruzzo non immune da infiltrazioni'(ANSA) - L'AQUILA, 31 GEN - L'Abruzzo non registra forme di criminalità organizzata autoctone, ma non è immune dalla presenza e operatività delle mafie, come emerge dalla relazione 2024 della Direzio ... msn.com La ricostruzione del procuratore Falasca nella richiesta di archiviazione dell’inchiesta. Decisivi anche i filmati delle telecamere in centro e le analisi del Gps del telefonino #ilcentro - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.