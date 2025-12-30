Il fondo Stirling Square vende Isoclima Cgil Cisl e Uil vigilano su occupazione e contratti
Il fondo Stirling Square ha completato la vendita di Isoclima, azienda con sede a Este specializzata in soluzioni trasparenti per settori come aerospaziale, trasporti e nautica, attiva dal 1977. Cgil, Cisl e Uil monitorano attentamente questa transizione, che coinvolge anche le questioni occupazionali e contrattuali legate alla società. La notizia segna un nuovo capitolo per Isoclima, mantenendo l’attenzione sulla tutela dei lavoratori e sulla continuità aziendale.
È ufficiale il passaggio di proprietà di Isoclima di Este, specialisti dal 1977 nell’eccellenza delle soluzioni trasparenti per materiali utilizzati in ambito aerospaziale, trasporti, mobilità urbana, difesa, nautica e auto di lusso, dal fondo paneuropeo Stirling Square al fondo italiano di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Isoclima passa da Stirling a Fondo italiano di investimento e The equity club; Fondo Italiano e The Equity Club rilevano Isoclima.
