Il fondo Stirling Square vende Isoclima Cgil Cisl e Uil vigilano su occupazione e contratti

Il fondo Stirling Square ha completato la vendita di Isoclima, azienda con sede a Este specializzata in soluzioni trasparenti per settori come aerospaziale, trasporti e nautica, attiva dal 1977. Cgil, Cisl e Uil monitorano attentamente questa transizione, che coinvolge anche le questioni occupazionali e contrattuali legate alla società. La notizia segna un nuovo capitolo per Isoclima, mantenendo l’attenzione sulla tutela dei lavoratori e sulla continuità aziendale.

