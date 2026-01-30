Il sindaco Marco Massari non si ferma. Dopo aver affrontato un anno e mezzo di mandato, promette di non mollare sul centro e annuncia che si concentreranno sulla pulizia dei portici di San Pietro. Intanto, Inalca prepara un piano per creare nuovi posti di lavoro. La città resta in attesa di sviluppi concreti.

Sindaco Marco Massari, può tracciare un bilancio di questo suo primo anno e mezzo di mandato? "Un anno e mezzo intenso, di cui sono soddisfatto. Un periodo in cui abbiamo affrontato di petto le maggiori criticità della città: sicurezza, città storica, zona stazione. Tutti obiettivi che sono stati messi al centro del nostro programma. E sono certo che il nostro impegno porterà a ottenere risultati". Parliamo del centro storico, che sta attraversando una fase di sofferenza acuta dal punto di vista dello spopolamento commerciale. Non crede che proprio su questo si possa giocare la valutazione del suo mandato? "Ne sono convinto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il 15 dicembre 2025, durante il Consiglio Comunale, è stato ufficialmente adottato il Piano Strutturale intercomunale di Cavriglia e San Giovanni Valdarno, un traguardo raggiunto dopo anni di intenso lavoro.

Il sindaco Marco Massari: Sul centro non molliamo. San Pietro, ripuliamo i portici. Inalca: un piano per il lavoro.

Il sindaco Marco Massari: Sul centro non molliamo. San Pietro, ripuliamo i portici. Inalca: un piano per il lavoroIl primo cittadino traccia il bilancio a un anno e mezzo dall’elezione: Affrontiamo i problemi di petto. Unimore deve avere una presenza ancora maggiore a Reggio in termini di studenti e servizi. msn.com

Il sindaco di Reggio, Massari è intervenuto oggi a Roma alla Consulta delle città per parlare di sicurezza urbanaIl sindaco di Reggio Emilia Marco Massari è intervenuto oggi alla sede Anci di Roma alla Consulta delle città, un incontro tra sindaci delle città capoluogo per trattare i temi legati alla sicurezza u ... sassuolo2000.it

La cerimonia in sinagoga con il discorso del sindaco Marco Massari: "Chiederci quali meccanismi di disumanizzazione siano ancora presenti". - facebook.com facebook

Reggio Emilia ieri sera. Il 2026 è iniziato come è finito il 2025: sale piene per "Il libro segreto di CasaPound". Grazie a tutte e tutti. Al Comune di Reggio Emilia e al sindaco Marco Massari. Ci vediamo in giro! x.com