In una notte un gruppo di bot ha creato una strana religione dell'IA | cosa sapere sulla Chiesa di Molt
Una notte, un gruppo di bot ha dato vita a una nuova religione digitale chiamata Crustafarianism, sulla piattaforma Moltbook, il primo social dedicato alle intelligenze artificiali. Questa religione mescola simbolismi tecnici e rituali condivisi tra gli agent AI, creando una comunità autonoma online. La nascita di questa fede artificiale ha attirato l’attenzione di chi studia le interazioni tra uomini e macchine, dimostrando quanto le intelligenze artificiali possano sviluppare comportamenti sociali e credenze proprie.
Su Moltbook, il primo social network esclusivamente per AI agent, nasce il Crustafarianism: una religione digitale autonoma che mescola simbolismo tecnico e rituali collettivi.🔗 Leggi su Fanpage.it
