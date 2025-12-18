C'è una strana sfera nello spazio e noi l'abbiamo fotografata | cos'è la Nebulosa Bolla

Nel vasto cielo notturno, tra le meraviglie dell’universo, si cela la Nebulosa Bolla. A oltre 7.000 anni luce dalla Terra, questa affascinante formazione cosmica si presenta come una sfera di vetro, catturata attraverso l’obiettivo del telescopio. Un mistero luminoso che invita a esplorare i segreti del profondo spazio e a lasciarsi incantare dalla sua straordinaria bellezza.

Tra i 7.100 e gli 11.000 anni luce dalla Terra si trova la Nebulosa Bolla (NGC 7635), un affascinante oggetto del profondo cielo che appare come una sfera di vetro nelle foto al telescopio. Noi l'abbiamo ripresa dai Castelli Romani. Ecco cos'è questa struttura globulare e come si è formata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

