Cosa sappiamo dell'incidente sulla Torino-Aosta in cui è morta una bimba di 2 mesi in viaggio con la madre

La piccola è stata sbalzata dall’auto dopo un tamponamento. Da chiarire se fosse legata all'ovetto e se sia stata travolta da un'altra vettura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

