Guerra Ucraina-Russia notte di droni e stragi nel Kherson | decine di morti bambini tra i feriti

Nella notte, la regione di Kherson è stata teatro di nuovi attacchi con droni, causando numerose vittime e feriti, tra cui bambini. La tensione tra Ucraina e Russia continua a crescere, con conseguenze drammatiche per la popolazione locale e l’area del Mar Nero. Gli scontri persistono, aggravando una situazione già complessa e rischiosa per la stabilità regionale.

Una notte di attacchi con droni, incendi e bilanci sempre più pesanti tra Kherson, la Russia europea e il Mar Nero. Le autorità russe parlano di una strage di civili durante i festeggiamenti di Capodanno, con decine di morti e feriti, tra cui minori, mentre Mosca rivendica l'abbattimento di oltre 160 droni ucraini diretti su raffinerie e sulla capitale. Le versioni arrivano esclusivamente da fonti russe e ucraine, in un contesto di propaganda incrociata e verifiche indipendenti ancora impossibili. 07:54 – 29 ricoverati nel Kherson, cinque sono minori Ventinueve persone sono state ricoverate negli ospedali della regione di Kherson dopo un attacco con droni ucraini contro un hotel e un bar a Khorly.

