Sabrina Impacciatore | Vivo un disequilibrio assoluto volevo ritirarmi

Sabrina Impacciatore ammette di sentirsi in un disequilibrio totale. L’attrice spiega che, tra impegni e nuovi progetti a Hollywood, non riesce più a pensare all’Italia come una possibilità concreta. “Volevo ritirarmi, ma ora vivo questa fase di grande fermento”, dice. La sua vita è cambiata, e con essa anche il suo rapporto con il paese natale.

"L'Italia è più lontana anche perché non ho tempo di pensarci" dichiara Sabrina Impacciatore. L'attrice vive ora la sua nuova vita hollywoodiana ed è entusiasta della "nascita" che sta attraversando “Mi è stato detto: non c’è più spazio per te perché non hai più l’età” racconta Sabrina Impacciatore nel corso di un’intervista. L’attrice rivela di aver pensato di ritirarsi dalle scene proprio per questa ragione. Un dato che lei stessa confessa di non aver potuto ignorare in quel momento, “ma se nel mio Paese succedeva questo, io ora in America sto nascendo” afferma contenta della sua nuova vita hollywoodiana. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Approfondimenti su Sabrina Impacciatore

Ultime notizie su Sabrina Impacciatore

