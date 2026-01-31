Ilio Cosimo Buffelli morto il vicepresidente dell' Avis di Viterbo

È scomparso Ilio Cosimo Buffelli, figura nota e rispettata a Viterbo. Era vicepresidente dell’Avis locale e faceva parte del consiglio direttivo provinciale dell’associazione. Buffelli, che aveva anche servito come Generale dell’Esercito, lascia un vuoto tra quanti lo conoscevano e apprezzavano il suo impegno nel volontariato.

È morto Ilio Cosimo Buffelli, a Viterbo conosciuto e stimato per il suo impegno nel volontariato. Vicepresidente dell'Avis comunale e membro del consiglio direttivo provinciale dell'associazione, è stato anche Generale dell'Esercito. Sempre legato ai valori del dono e della solidarietà, ha.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Approfondimenti su Viterbo Avis Danilo Siddi, morto l'ex direttore dell'Inps di Viterbo È scomparso Danilo Siddi, ex direttore della sede provinciale dell'Inps di Viterbo, dove ha ricoperto il ruolo per circa dieci anni fino al 2017. Maratona di sensibilizzazione dell’Avis, domani il convegno finale Domani alle 15 si terrà il convegno finale della maratona di sensibilizzazione dell’Avis, intitolato

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.