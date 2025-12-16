Danilo Siddi morto l' ex direttore dell' Inps di Viterbo
È scomparso Danilo Siddi, ex direttore della sede provinciale dell'Inps di Viterbo, dove ha ricoperto il ruolo per circa dieci anni fino al 2017. La sua figura è stata riconosciuta nel settore pubblico e lascia un ricordo importante nella comunità locale.
È morto Danilo Siddi, ex direttore della sede provinciale dell'Inps di Viterbo: l'ha guidata per una decina di anni, fino al 2017. Il consigliere regionale Daniele Sabatini lo ricorda come una “persona che ho avuto modo di conoscere e apprezzare per la grande competenza, la serietà e l'equilibrio. Viterbotoday.it
TG Prealpina 020522 Ore13 Varesino morto in Valle Antrona
Sabatini: “Cordoglio per la scomparsa dell’ex direttore Inps Danilo Siddi” - NewTuscia – VITERBO – “Apprendo con grandissimo dispiacere la notizia della scomparsa di Danilo Siddi, già direttore dell’ Inps di Viterbo. newtuscia.it
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.