"Benessere in circolo: il dono che fa bene a tutti" è il titolo del convegno che si svolgerà domani, dalle 15.30, all’auditorium della Biblioteca Filelfica di Tolentino. Chiama a raccolta i vertici dell’ Avis provinciale di Macerata, i Centri trasfusionali di Macerata e Civitanova, il Dirmt, l’Admo Marche e il comando provinciale della Guardia di finanza. "Non è un evento isolato – spiega la presidente dell’Avis provinciale Morena Soverchia (che farà da moderatrice) –, ma il traguardo di una lunga maratona di sensibilizzazione iniziata nel marzo scorso a Caldarola. Dalle attività informative estive al Parco Eldorado di Apiro fino alla partecipazione a CorriAdmo per promuovere la donazione di sangue, midollo osseo e cellule staminali". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maratona di sensibilizzazione dell’Avis, domani il convegno finale

