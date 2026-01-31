Ilenikhena Juve spunta una nuova idea per l’attacco | occhi puntati anche sul Principato Tutti gli aggiornamenti

La Juventus pensa a un nuovo attaccante e sta valutando un possibile colpo dal Principato. La società bianconera sta studiando le mosse per portare un giocatore in rosa, con l’obiettivo di rafforzare il reparto offensivo. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare dettagli sulla formula dell’operazione e sui passaggi necessari per portare a termine l’affare.

Ilenikhena Juve, la dirigenza bianconera valuta un nuovo innesto per il reparto offensivo: ecco la formula dell'operazione e la strategia del club. Il lavoro della Juventus in ottica mercato non conosce soste, con la dirigenza costantemente attiva alla ricerca di profili in grado di alzare il livello qualitativo della rosa a disposizione. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato dall'esperto Nicolò Schira, i fari della Vecchia Signora si sarebbero accesi con decisione su un giovane talento che sta ben figurando in Ligue 1. Si tratta di George Ilenikhena, promettente attaccante attualmente in forza all' AS Monaco, per il quale il club torinese avrebbe già mosso i primi passi ufficiali chiedendo informazioni dettagliate sulla sua situazione contrattuale.

