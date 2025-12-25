Senesi Juve occhi puntati sul difensore in scadenza col Bournemouth | si scalda questa idea in vista dell’estate 2026! Tutti i dettagli

Senesi Juve, il centrale del Bournemouth in scadenza nel mirino: concorrenza folta, ma le doti tecniche piacciono per il gioco di Spalletti. La strategia di mercato della Juventus è sempre vigile sulle opportunità che il panorama internazionale può offrire, specialmente quando si tratta di giocatori di qualità con situazioni contrattuali vantaggiose. In vista della prossima stagione, i riflettori della dirigenza bianconera si sono spostati sulla Premier League, individuando un possibile rinforzo per il reparto arretrato. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il nome caldo sul taccuino di Comolli è quello di Marcos Senesi, difensore centrale argentino attualmente in forza al Bournemouth e prossimo alla scadenza del contratto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

