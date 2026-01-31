Il vicedirettore di RaiSport svela per errore la sorpresa di Mattarella per le Olimpiadi

Auro Bulbarelli, vicedirettore di RaiSport, ha fatto un passo falso e ha svelato per errore una sorpresa di Sergio Mattarella durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, lasciando tutti senza parole. Bulbarelli aveva parlato di una sorpresa “clamorosa” del capo dello Stato, ma non era previsto che questa venisse rivelata così in anticipo. Ora si attende di scoprire cosa ci riserverà questa sorpresa misteriosa.

Auro Bulbarelli, vicedirettore di RaiSport e capo progetto di Milano-Cortina, ha annunciato una «sorpresa clamorosa del capo dello Stato Sergio Mattarella » alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi. Ma quell'annuncio non si doveva dare. Nel senso che doveva essere una sorpresa del Quirinale. Ma lui ha rovinato tutto. Ed è stato sconfessato in tempo reale da Giovanni Malagò. Sergio Mattarella come la regina Elisabetta. «Non posso anticipare ulteriori dettagli», premette il giornalista assai vicino a Matteo Salvini: «Posso solo dirvi che», confida Bulbarelli con tono suadente, «ci sarà una sorpresa clamorosa del capo dello Stato, Sergio Mattarella, paragonabile a quanto avvenuto a Londra 2012 con la regina Elisabetta e James Bond ».

