Al giornalista Rai scappa il post nostalgico sull’Msi scoppia la bufera sul vicedirettore di RaiSport | i precedenti su Trump e Landini

Il vicedirettore di Rai Sport Riccardo Pescante è al centro di una polemica scoppiata il 5 gennaio, a seguito di un post pubblicato il 26 dicembre. La sua pubblicazione, contenente un riferimento all’MSI, ha suscitato reazioni e ripercussioni, riaccendendo discussioni già affrontate in passato su figure come Trump e Landini. La vicenda evidenzia le delicate questioni di sensibilità e responsabilità nel mondo dell’informazione pubblica.

Il vicedirettore di Rai Sport Riccardo Pescante finisce nella bufera solo oggi 5 gennaio per un post pubblicato lo scorso 26 dicembre. Compaiono la fiamma del Movimento sociale, la frase «Le radici profonde non gelano» e la data del 26 dicembre 1946. Chiaro il riferimento all’anniversario del partito di destra fondato da Giorgio Almirante. La polemica esplode con la protesta di esponenti di Pd e M5s, che accusano la Rai di essere ridotta ormai a megafono di Fratelli d’Italia. Sandro Ruotolo, responsabile Informazione del Pd, attacca: «Se sei del partito della presidente del Consiglio puoi fare quello che vuoi. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Le critiche dell’opposizione al vicedirettore di Rai Sport per il post sull’Msi Leggi anche: "L'Italia avrà la possibilità di eliminare Israele almeno sul campo". Scoppia la bufera per la gaffe del giornalista Rai... La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Ascolti tv ieri venerdì 2 gennaio chi ha vinto tra Seduci e scappa, Francesca Cabrini e Quarto Grado. Al giornalista Rai scappa il post nostalgico sull’Msi, scoppia la bufera sul vicedirettore di RaiSport: i precedenti su Trump e Landini - Protestano Pd e M5s per i contenuti che pubblica Riccardo Pescante sui suoi social: dai meme su Landini e Maduro ai selfie davanti all'obelisco del Foro italico ... open.online

